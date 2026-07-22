Corriere dello Sport: "Kean sta bene a Firenze ma la sua posizione è tutt'altro che solida"

La Fiorentina tratterebbe per una proposta da circa 40 milioni

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato del contatto che c'è stato tra il Como e i procuratori di Moise Kean. Una chiacchierata a titolo informativo e che per adesso non ha portato a niente di concreto, anche perché la Fiorentina non è stata chiamata. Ieri dalla Turchia è tornata a rimbalzare la voce di un confronto che ci sarebbe stato tra gli agenti del classe 2000 e il Fenerbahce. Un'indiscrezione che però non ha trovato conferma. Sta di fatto che le voci girano e che la società viola si metterebbe a trattare a fronte di una proposta da circa 40 milioni. Kean sta bene a Firenze ma la sua posizione è tutt'altro che solida. Situazione da monitorare fino all'ultimo. Lo scrive il Corriere dello Sport.