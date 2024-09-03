Corriere dello Sport: "Kean scommessa vincente, merito di chi ha creduto in lui e l'ha preso"

Kean si sta affermando come il centravanti che dall'addio di Vlahovic la Fiorentina cercava

Moise Kean si sta affermando come il centravanti che alla Fiorentina mancava dai tempi di Dusan Vlahovic. Dopo diversi tentativi falliti con Piatek, Cabral, Jovic, Nzola e anche Beltran, il club ha puntato su Kean, acquistato dalla Juventus per 18 milioni di euro (13 milioni fissi e 5 di bonus). In sole cinque partite, Kean ha segnato tre gol e ha ottenuto la convocazione in Nazionale da Luciano Spalletti, consolidandosi come il nuovo numero 9 della Fiorentina (nonostante indossi il numero 20). L'investimento fatto due mesi fa, considerato rischioso all'epoca, si sta rivelando una scommessa vincente, merito di chi ha creduto in lui e lo ha portato a Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-kean-ha-messo-daccordo-tutti-ora-serve-continuita-ha-avuto-un-impatto-travolgente/266820/