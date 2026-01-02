Corriere dello Sport: “Kean poteva evitare di lasciare la Fiorentina? E Commisso dire no?”

Alla nuova, ennesima partita che vale un pezzo di salvezza, e adesso sempre più al trascorrere delle settimane, senza Moise Kean? Senza cioè il cannoniere viola della scorsa stagione grazie a 19 gol in campionato e 25 complessivi sommando le competizioni in cui è stata impegnata la Fiorentina? Il rischio c’è. Grande, concreto, sotto gli occhi di tutti. Perché il centravanti vercellese da martedì è lontano da Firenze e dal Viola Park per via di un permesso chiesto e ottenuto, e se le ragioni familiari sono private, riservate e in qualche modo vengono prima di tutto il resto, è altrettanto vero che in questo preciso momento Vanoli ha bisogno di tutti i suoi calciatori e di Kean forse più degli altri proprio per quello che l’ex Juventus continua a rappresentare dentro al gruppo, nonostante una prima parte di stagione in linea con quella della squadra. Molto negativa.

E, invece, Kean non c’è, forse torna oggi, forse domani e comunque oggi o domani – ma ci sarebbe differenza – a quel punto sarà lo stesso Vanoli a deciderne l’impiego contro la Cremonese, dopo quattro-cinque giorni fuori, e nel frattempo i compagni si allenavano. Poi giocherà, magari, meglio ancora per la squadra viola se sarà determinante, però intanto l’unica cosa certa è che la presenza di Kean è a forte dubbio e non è davvero il massimo per la situazione attuale. Anche questo un segno che non solo è un’altra Fiorentina rispetto all’anno passato, ma è anche un altro Kean, e va comunque ribadita la sacralità dei motivi familiari su tutto e sopra a tutto dell’attaccante classe 2000: che c’è da esserne certi darà il cento per cento per risollevare la causa non appena rimetterà piede al Viola Park, così da ricompensare l’affetto dei tifosi, la fiducia dell’allenatore e l’apertura di credito da parte dei dirigenti del club che hanno risposto sì alla richiesta di assentarsi, mentre da ieri De Gea e gli altri hanno ripreso il ritiro al centro sportivo e lì dentro aspetteranno la gara contro i grigiorossi di Nicola.

Delicata, decisiva, da non fallire, e alla penultima giornata del girone d’andata queste etichette non sono più tali, quindi è naturale che ci sia chi avanza perplessità sull’assenza del numero 20 da Firenze in questi giorni e proprio sulla sponda della società per farlo andare via. Perplessità legittime. Poteva il calciatore evitare di andarsene in questo momento? Poteva Commisso dire ai suoi di dire a loro volta no al calciatore? Ormai è andata così e vanno ancora ribaditi i motivi personali prima di qualsiasi giudizio. E poi Kean avrà un modo perfetto per cancellare dubbi e malumori assortiti. Lo riporta il Corriere dello Sport.