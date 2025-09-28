Corriere dello Sport: “Kean più altri 10. La mira è tornata quella degli anni alla Juve”

Ancora avanti con il numero venti, al centro di tutto, con più spazio accanto a lui, un habitat più familiare rispetto a quello del primo mese di gare ufficiali. Kean più altri dieci: l’anno scorso era così, una divisione netta tra l’ex Juventus e gli altri fatta dallo stesso tecnico, Palladino, uno che Kean l’ha scelto, coccolato, protetto; l’unico allenatore con cui, per adesso, il classe 2000 ha mantenuto le premesse fatte vedere negli scintillanti anni delle giovanili.

In dodici mesi è cambiato tutto nell’ambiente Fiorentina: è cambiata soprattutto la guida tecnica. Da Palladino a Pioli, per adesso è un passaggio dal giorno alla notte per il centravanti. Il confronto con quanto fatto l’anno scorso, quando si era piazzato al secondo posto della classifica dei cannonieri dietro a Retegui, è impietoso soprattutto per un dato. Non sono tanto i quattro centri messi a referto nelle prime cinque stagionali dell’annata 2024-25, quanto un dato, quello dei tiri in porta: 1,5 a partita nella Serie A scorsa, zero in quattro gare in questo campionato. Con un’altra prima punta accanto – Piccoli o Dzeko che sia – è parso un supereroe senza poteri. Qualche occasione se l’è anche costruita (2,5 xG collezionati) ma la mira è tornata quella degli ultimi anni alla Juventus. Adesso Pioli sembra intenzionato a provare a recuperare il ‘vecchio’ Moise rimettendolo al centro del villaggio, con nessun centravanti accanto, almeno dal primo minuto.

Le problematiche di Kean sono quelle della squadra, e viceversa.L’attaccante della Nazionale – che in azzurro ha trovato tre reti nelle due gare di inizio settembre – ha dimostrato di avere ancora gamba e muscoli per battagliare con tutti, è mancata per adesso la precisione. La società ha mostrato di apprezzare la riconoscenza del ragazzo, che ha scelto di rimanere a Firenze per giocarsi qui le chance di andare al Mondiale con l’Italia, trattandolo come un top-player: 4,5 milioni netti più bonus e clausola alzata a 62 milioni, cifre da superstar per la realtà italiana. Una superstar anche nell’opinione pubblica: la 9 della Nazionale, gli elogi degli avversari (come Fabregas), la presenza come rapper nel nuovo videogioco FC26, quella da modello nella recente collezione Guess, con tanto di festa glamour giovedì scorso durante la Milano Fashion Week. Lo scrive il Corriere dello Sport.