Corriere dello Sport: “Kean, non è il primo caso di razzismo. Avvenne anche nel 2019 in Cagliari-Juve”

Non è il primo caso di razzismo contro Kean

Dopo Inter-Fiorentina, il calcio ha mostrato ancora una volta il suo lato peggiore con insulti razzisti rivolti a Moise Kean. L'attaccante viola ha reagito pubblicando su Instagram i messaggi ricevuti, identificando almeno otto account responsabili. La Fiorentina ha denunciato l'accaduto e segnalato gli autori alle autorità competenti. Kean ha subito ricevuto solidarietà da compagni di squadra, avversari e personaggi dello sport e dello spettacolo.

Numerosi giocatori, tra cui Juan Jesus, Balotelli, Thuram e Boateng, hanno espresso vicinanza a Kean, condannando il razzismo. Anche diversi club, tra cui Milan, Lazio, Juventus e Inter, hanno preso posizione contro gli attacchi. La sindaca di Firenze e il presidente della Regione Toscana hanno ribadito il loro impegno contro ogni forma di discriminazione. Anche Carlo Conti, dal palco di Sanremo, ha commentato l'episodio con indignazione.

Questo non è il primo caso di razzismo contro Kean: già nel 2019, durante Cagliari-Juventus, era stato bersaglio di insulti discriminatori e aveva risposto esultando sotto la curva avversaria. Sei anni dopo, la situazione non è cambiata, ma stavolta Kean ha deciso di esporre pubblicamente i colpevoli, mettendoli di fronte alle proprie responsabilità. Lo riporta il Corriere dello Sport.