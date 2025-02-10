Corriere dello Sport: “Kean? La clausola da 52 milioni è bassa. La Fiorentina potrebbe rivederne il valore”

Kean è finito nel mirino della Premier League

Nel contratto di Moise Kean è presente una clausola rescissoria di 52 milioni di euro valida fino al 31 luglio. Un segnale di grande fiducia da parte della Fiorentina, che la scorsa estate sembrava fissare una cifra fuori mercato. Oggi, invece, appare persino contenuta. Dall'Inghilterra continuano a monitorarlo con emissari al Franchi, con l'Arsenal particolarmente interessato.

Tuttavia, il futuro può aspettare, e non è escluso che club e giocatore possano rivedere il valore della clausola. Moise Kean vuole continuare a brillare dopo la doppietta contro l'Inter, puntando a superare Marcus Thuram e a inseguire Mateo Retegui nella classifica marcatori. Con 15 gol, l'attaccante della Fiorentina sta vivendo la sua miglior stagione nei top campionati europei, ricordando i fasti di Gilardino nel 2008-09.

Kean si distingue per i gol casalinghi (11 su 15) e per il suo spirito di squadra, attribuendo i successi al supporto dei compagni e alla fiducia dell'ambiente viola. Stasera a San Siro cercherà di avvicinarsi a Retegui (20 reti) e consolidare il suo status di leader della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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