31 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Kean ha rinnovato a 4,5 milioni più bonus che possono arrivare dunque a 5”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Kean ha rinnovato a 4,5 milioni più bonus che possono arrivare dunque a 5”

Redazione

31 Agosto · 09:37

Aggiornamento: 31 Agosto 2025 · 09:37

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Non cambia la scadenza del contratto di Kean

Non cambia la scadenza: 2029. La differenza sta tutta nell’accordo economico che blinda il vice-capocannoniere della scorsa Serie A. Da 2,2 milioni di euro – secondo quanto stipulato nel giugno 2024 – a 4,5 milioni, con eventuali bonus da aggiungere che potrebbero portare a percepire 5 milioni. Nella gestione Commisso solo Ribery ha superato i 4 milioni di stipendio. Per alzare l’asticella, la Fiorentina ha deciso di fare uno strappo al tetto ingaggi e dare uno stipendio da top player al suo top player. Rimane anche la clausola rescissoria, valevole sempre dal primo al 15 luglio prossimo, ma anche qui cambiano le cifre: per prelevare il classe 2000 nella prima metà di luglio non basteranno 52 milioni, ma 62 milioni(clausola aumentata del 15%). Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio