Corriere dello Sport: “Kean, che trascinatore! Haaland unico bomber più giovane del viola”

Non servono più parole per descrivere Moise Kean: a parlare, ormai, sono i numeri. Il centravanti della Fiorentina ha firmato contro l’Atalanta il suo 16° gol in campionato, l’ennesimo decisivo per regalare tre punti ai viola e consolidare la corsa europea. I numeri parlano chiaro: Kean è il primo italiano a segnare almeno 16 gol in una stagione di Serie A con la Fiorentina dai tempi di Giuseppe Rossi (2013/14). Tra i bomber nei cinque principali campionati europei, soltanto Erling Haaland – nato a luglio 2000 – è più giovane dell’attaccante viola, classe febbraio 2000. Ma il bottino stagionale è ancora più ricco: ai 16 gol in Serie A, Kean aggiunge 4 reti in Conference League, 1 in Coppa Italia e 3 con la Nazionale, per un totale di 24 centri in stagione. Se doveva essere l’anno del riscatto, la missione è compiuta. Lo scrive il Corriere dello Sport.