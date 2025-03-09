Corriere dello Sport: "Kean a secco di gol da un mese. Oggi a caccia della rete numero 20 in stagione"

In stagione Kean non ha ancora punito il Napoli

Il ricordo di quella che è stata la sua notte più luminosa in viola – la doppietta griffata contro l’Inter a inizio febbraio – è impolverato da un mese difficile, anche per lui. A trentun giorni dal suo ultimo gol, Moise Kean proverà a far male anche all’altra candidata allo scudetto, il Napoli, in un pomeriggio in cui incrocerà i tacchetti con un altro attaccante alla disperata ricerca di gol come Romelu Lukaku. Lo score del centravanti viola è ottimo, con 19 reti in 31 gare, un gol ogni 128 minuti. L’anno scorso, non è da dimenticare, aveva chiuso a quota zero centri. Oggi cerca il suo ventesimo gol stagionale. In stagione ha punito Atalanta, Roma, Juventus, Inter. Manca ancora il Napoli. Oggi l’occasione per rifarsi, interrompere il digiuno che dura da un mese e allungare la lista delle sue vittime. Lo scrive il Corriere dello Sport.