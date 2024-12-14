Corriere dello Sport: “Kayode scontento, può partire a gennaio. La Fiorentina non si opporrà alla cessione”

I suoi agenti stanno valutando le offerte

Tra i possibili partenti della Fiorentina c'è Kayode, classe 2004, insoddisfatto del poco spazio ricevuto quest'anno (solo 34' contro i 644' delle prime 15 giornate della scorsa stagione). I suoi agenti stanno valutando offerte, e la Fiorentina non si opporrà a una cessione se riuscirà a trovare un sostituto, preferibilmente un difensore affidabile e dal costo contenuto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-a-fine-2024-arriva-valentini-esterno-ostacolo-economico-per-berardi/280775/