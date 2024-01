Corriere dello Sport, Kalayci è il nuovo nome che spunta per il centrocampo: è un trequartista 

Dalla Germania rimbalza la notizia del possibile interessamento viola per il trequartista Baris Kalayci, passaporti turco e tedesco, trequartista classe 2005 dell’Union Berlino. Sul fronte centrocampo, la Fiorentina ha una situazione chiara: Barak ha bloccato i contatti con il Napoli, visto il mancato accordo tra le due società. Mentre Infantino, in attesa di qualche offerta in prestito, non vuole lasciare la Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport.

