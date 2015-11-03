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Notizie Kalayci Fiorentina
Corriere dello Sport, Kalayci è il nuovo nome che spunta per il centrocampo: è un trequartista
26 gennaio 2024 08:56
Dalla Germania, Fiorentina interessata a Baris Kalayci dell'Union Berlino. Su di lui anche il Villareal
25 gennaio 2024 14:49
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2024
Sett. 4
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