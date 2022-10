Corriere dello Sport, Jovic, oggi tutta la verità sulle sue condizioni: in casa Fiorentina non si sbilanciano

Si conoscerà forse già questo pomeriggio l’entità dell’infortunio occorso a Luka Jovic nei minuti iniziali della sfida contro il Lecce. La Fiorentina, dopo una giornata di riposo che Vincenzo Italiano ha concesso alla squadra all’indomani del pari racimolato in Salento, tornerà al lavoro alle 16 e sarà allora che lo staff medico esaminerà con attenzione la problematica fisica (probabilmente un guaio al bicipite femorale) che ha messo ko il serbo dopo appena 5’ di gioco.

In casa viola le bocche sono cucite (del resto novità è difficile che ce ne possano essere senza approfondimenti) e nessuno al momento è in grado di pronosticare quanto la punta sarà costretta a stare ai box: «Spero che si sia fermato in tempo» è stato l’unico commento che il tecnico ha proferito sul conto della punta nel post-gara. Lo scrive il Corriere dello Sport.

