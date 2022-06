Corriere dello Sport, Italiano rinnoverà fino al 2025: ingaggio da 2 milioni a stagione 

Avanti insieme, come prima e più di prima. La Fiorentina e Vincenzo Italiano, di comune accordo dopo aver rimodulato il contratto dell’allenatore nella scadenza adesso fino al 2025 e nel compenso economico da 1 milione (circa) a stagione che era a 1,5- 1,6 milioni a stagione più bonus per arrivare a 2 milioni: questo porterà oggi l’incontro tra le parti (forse al centro sportivo Astori, di rientro da Roma dove ieri si sono visti Italiano e il suo agente Ramadani, e in serata sono stati raggiunti da Pradè) che avrà il compito di ratificare il “patto” stabilito nei vari incroci telefonici sull’asse Italia-America. Con un’aggiunta altrettanto significativa: sempre oggi saranno fissate le strategie di mercato utili a rafforzare la squadra che dovrà provare ad entrare in Conference League attraverso i playoff del 18 e 25 agosto, per poi a quel punto essere competitiva su tre fronti differenti (obiettivo almeno Europa League in campionato). Non per dire: questa è l’ambizione trasmessa da Commisso ai suoi uomini. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, ITALIANO-FIORENTINA OGGI L’INCONTRO: RINNOVO E MERCATO CON UNO SGUARDO AL FUTURO