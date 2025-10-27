Corriere dello Sport ironico: “Notizia clamorosa, la Fiorentina non ha perso. Mostrata la forza dei nervi”

Notizia clamorosa dal cantiere pallonaro di Firenze: la Fiorentina non ha perso, anche se per il primo punto casalingo deve ringraziare un po’ il Bologna, che l’ha buttata via, e soprattutto Holm, cacciato per un secondo giallo che poteva e doveva evitare. Fino alla reazione disperata dei viola, iniziata dopo un’ora e dopo il 3-0 di Dallinga cancellato dal Var, il Bologna aveva tutto in mano, il gioco, il risultato, la serenità di una squadra che stava meritatamente battendo una non squadra. Ma non gli è bastato.

Dopo aver preso il secondo gol, Pioli aveva dato il via alle sostituzioni, anzi, ai ribaltoni, mettendo dentro un’altra punta, Dzeko, al posto dello spento Fagioli, con Gudmundsson alle spalle di Kean e del bosniaco. Niente è cambiato, il Bologna ha continuato a controllare e la Fiorentina a balbettare. Poi è arrivato il primo rigore (fallo di mano di Ferguson su cross di Dodo), l’islandese ha segnato. Mancava un quarto d’ora. Poi Holm ha fatto la bischerata, come dicono a Firenze, ha trattenuto Fortini e s’è beccato il secondo giallo. Pioli è tornato in partita, via Ranieri, difesa a quattro, per alzare la statura e la cifra dell’attacco con Piccoli. Dal 40′ la Fiorentina ha giocato con tre centravanti e due trequartisti, Gudmundsson e Sabiri.

La mezza rovesciata di Kean, un leone che tiene in piedi una baracca tremolante, ha strusciato la mano di Bernardeschi, ex poco amato da queste parti, e La Penna, aiutato dal Var, ha dato il secondo rigore ai viola. Minuto 49′, Kean gol. Due minuti dopo Dodo si è mangiato il 3-2 da un metro. Se ancora la crisi non è superata (penultima in classifica con 4 punti in 8 partite e con la trasferta a San Siro contro l’Inter mercoledì prossimo), se come gioco non è certo stata alla pari del Bologna, quanto meno la Fiorentina ha mostrato una nuova forza, quella dei nervi. Magari può bastare per ripartire, chissà. Lo riporta il Corriere dello Sport.