27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport ironico: “Notizia clamorosa, la Fiorentina non ha perso. Mostrata la forza dei nervi”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport ironico: “Notizia clamorosa, la Fiorentina non ha perso. Mostrata la forza dei nervi”

Redazione

27 Ottobre · 09:12

Aggiornamento: 27 Ottobre 2025 · 09:12

TAG:

BolognaFiorentina

Condividi:

di

Per il primo punto casalingo la Fiorentina deve ringraziare il Bologna

Notizia clamorosa dal cantiere pallonaro di Firenze: la Fiorentina non ha perso, anche se per il primo punto casalingo deve ringraziare un po’ il Bologna, che l’ha buttata via, e soprattutto Holm, cacciato per un secondo giallo che poteva e doveva evitare. Fino alla reazione disperata dei viola, iniziata dopo un’ora e dopo il 3-0 di Dallinga cancellato dal Var, il Bologna aveva tutto in mano, il gioco, il risultato, la serenità di una squadra che stava meritatamente battendo una non squadra. Ma non gli è bastato.

Dopo aver preso il secondo gol, Pioli aveva dato il via alle sostituzioni, anzi, ai ribaltoni, mettendo dentro un’altra punta, Dzeko, al posto dello spento Fagioli, con Gudmundsson alle spalle di Kean e del bosniaco. Niente è cambiato, il Bologna ha continuato a controllare e la Fiorentina a balbettare. Poi è arrivato il primo rigore (fallo di mano di Ferguson su cross di Dodo), l’islandese ha segnato. Mancava un quarto d’ora. Poi Holm ha fatto la bischerata, come dicono a Firenze, ha trattenuto Fortini e s’è beccato il secondo giallo. Pioli è tornato in partita, via Ranieri, difesa a quattro, per alzare la statura e la cifra dell’attacco con Piccoli. Dal 40′ la Fiorentina ha giocato con tre centravanti e due trequartisti, Gudmundsson e Sabiri.

La mezza rovesciata di Kean, un leone che tiene in piedi una baracca tremolante, ha strusciato la mano di Bernardeschi, ex poco amato da queste parti, e La Penna, aiutato dal Var, ha dato il secondo rigore ai viola. Minuto 49′, Kean gol. Due minuti dopo Dodo si è mangiato il 3-2 da un metro. Se ancora la crisi non è superata (penultima in classifica con 4 punti in 8 partite e con la trasferta a San Siro contro l’Inter mercoledì prossimo), se come gioco non è certo stata alla pari del Bologna, quanto meno la Fiorentina ha mostrato una nuova forza, quella dei nervi. Magari può bastare per ripartire, chissà. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio