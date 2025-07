Corriere dello Sport: “Inzaghi vorrebbe Kean all’Al-Hilal. Ma la prima scelta resta Osimhen”

Non si placa il pressing dell’Arabia Saudita per l’attaccante della Fiorentina Moise Kean. In questo caso si defila l’Al-Qadsiah (che difficilmente farà un altro esborso oneroso dopo l’operazione per Mateo Retegui) ed entra in corsa l’Al-Hilal. La squadra di Simone Inzaghi si è palesata con l’entourage dell’attaccante viola in queste ultime ore per chiedere informazioni. Nessuna offerta concreta almeno per il momento, anche perché l’Al-Hilal crede ancora di potersi inserire nella corsa per Osimhen. Quello di Inzaghi però resta un club da tenere presente nella volata al calciatore la cui clausola rescissoria da 52 milioni di euro smetterà di valere martedì 15 luglio. Lo riporta il Corriere dello Sport.