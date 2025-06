Corriere dello Sport: “Intervento diretto di Pioli per Dzeko alla Fiorentina. Accordo chiuso rapidamente”

La Fiorentina ha ufficializzato l’ingaggio di Edin Dzeko come primo rinforzo per la nuova gestione tecnica di Stefano Pioli L’attaccante bosniaco, classe 1986, arriva a parametro zero dopo l’esperienza al Fenerbahce e firmerà un contratto annuale da 1,8 milioni più bonus, con opzione di rinnovo automatica legata a presenze e gol. L’accordo è stato chiuso rapidamente dopo che Dzeko ha scelto di svincolarsi, preferendo Firenze al Bologna. Per ora sarà il vice di Moise Kean, ma rappresenta un’aggiunta di grande esperienza e carisma all’organico viola.

Il club toscano ha dato priorità alla ricerca di un attaccante già a inizio giugno, per non ripetere l’errore dell’estate precedente quando mancò un’alternativa offensiva a Kean. La trattativa per Dzeko ha preso velocità quando il Bologna ha rallentato, permettendo alla Fiorentina di inserirsi con decisione anche grazie all’intervento diretto di Pioli, sponsor convinto dell’operazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.