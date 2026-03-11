11 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:26

Corriere dello Sport: “Infortunio alla tibia difficile da risolvere. Kean resta in dubbio per lunedì”

11 Marzo · 10:26

Kean sta seguendo una tabella di recupero

Moise Kean salterà anche l’andata degli ottavi di Conference League contro il Rakow, seguendo la tabella di recupero stilata, e continua ad avere la Cremonese come punto d’arrivo del percorso personalizzato, e anche questo risponde ad un progetto/desiderio comune. Ma a cinque giorni dalla trasferta che avrà un’incidenza molto forte sui destini della Fiorentina in campionato (da +4 a -2 sui grigiorossi in classifica a nove giornate dalla fine c’è tutto un mondo dentro con orizzonti ben differenti), l’incertezza sul traguardo da tagliare con soddisfazione generale di tutti è sempre palpabile.

Nonostante visite e controlli ripetuti per non lasciare niente d’intentato, nonostante soprattutto ore e ore di terapie e di fatica al Viola Park da parte di Kean che ci mette tutta la volontà e tutto l’impegno possibili per rientrare e dare una mano una squadra, però il dubbio rimane e si trascinerà di giorno in dopo: perché il problema alla tibia è complicato da risolvere, e il fatto che sia la seconda volta in meno di due mesi che il centravanti viola si ferma per cercare di risolverlo ne è la dimostrazione, eppure se il dolore prende il sopravvento anche sul carattere e sulla determinazione del calciatore c’è poco da fare. Ma mancano cinque giorni a Cremonese-Fiorentina e di sicuro Kean ci proverà con tutto quello che ha dentro per essere tra i convocati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

