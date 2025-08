Corriere dello Sport: “Il Flamengo per convincere Beltran potrebbe puntare su un ingaggio da top”

Il Flamengo, una delle realtà più ricche del Sudamerica, non sembra voler mollar la presa per Beltran. Accontentata sul piano economico la Fiorentina, i brasiliani potrebbero puntare su un ingaggio da top player per Beltran, che in questo momento a Firenze percepisce 1,6 milioni netti a stagione. L’affare, di fatto chiuso tra le due squadre, può sbloccarsi solo se la volontà del classe 2001 – che sembra voler rimanere in Europa, rimanendo piuttosto freddo anche sul corteggiamento a inizio giugno del suo River Plate – cambierà. La Fiorentina però non vuole aspettare: serve un’uscita per un’eventuale entrata. L’addio di Beltran diventa in questo momento più che necessario. Lo scrive il Corriere dello Sport.