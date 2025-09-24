24 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:00

Corriere dello Sport: “Il 5 e 6 novembre la Corte d’Appello ascolterà Gud. Il 4 dicembre il verdetto della sentenza”

Su Gud pesa anche una vicenda giudiziaria

Intanto su Albert Gudmundsson pesa anche una vicenda giudiziaria: il 5 e 6 novembre la Corte d’Appello islandese lo ascolterà in merito a un’accusa di “cattiva condotta sessuale” risalente a due anni fa. Il verdetto arriverà entro il 4 dicembre, proprio nel pieno della stagione viola. Gudmundsson si è detto sereno, forte dell’assoluzione in primo grado, e concentrato su calcio e famiglia. Ma ora dovrà dimostrare sul campo di valere la fiducia e l’investimento del club, convincendo società e tifosi che è stato un acquisto giusto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

