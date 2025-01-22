Corriere dello Sport: "Idea Pongracic per il Napoli, Palladino non l'ha mai considerato"

Nel Napoli prenderebbe il posto di Rafa Marin

Possibile idea Marin Pongracic per il Napoli: incassato il no di Danilo, che dopo aver risolto il contratto con la Juventus tornerà in Brasile, al Flamengo, gli azzurri cercano un centrale da inserire nelle rotazioni e per sostituire l'infortunato Buongiorno. Il nome nuovo è appunto quello di Pongracic, centrale croato della Fiorentina, 27 anni, che da novembre a oggi ha messo insieme una presenza e 9 minuti in campionato: Palladino non l’ha mai considerato, in azzurro prenderebbe il posto di Rafa Marin che scalpita per tornare in Liga, al Villarreal. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/patto-di-responsabilita-al-viola-park-la-curva-fiesole-non-sara-allolimpico-serve-invertire-la-marcia/285778/