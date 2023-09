Corriere dello Sport, i conti della Fiorentina tornano, perfetto equilibrio. Da Vlahovic ad Amrabat, che cessioni!

La Fiorentina chiude il mercato estivo in equilibrio pressoché perfetto. Per la Fiorentina di Rocco Commisso 60 i milioni investiti, mentre 62,5 è la cifra di incasso garantito. Il monte stipendi crescerà leggermente (+6,5 milioni) compensato parzialmente dalla riduzione di 3 milioni della spesa per ammortamenti. Cessioni? Igor, Cabral e Amarbat le più eccellenti.

Con uno sguardo al passato, possiamo vedere tutti i benefici che la Fiorentina ha ottenuto con il mercato 2021/22: le cessioni di Chiesa e Vlahovic alla Juventus avevano contribuito a generare complessivamente 114 milioni di plusvalenze, grazie alle quali il conto economico aveva chiuso con un utile netto spettacolare (47 milioni). Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CARO GASP…