Corriere dello Sport: “Gudmundsson verso la convocazione contro il Como: ieri è tornato in gruppo”

Gudmundsson farà di tutti per tornare disponibile

Gudmundsson farà di tutto per essere disponibile al Franchi contro il Como. Nonostante Pioli gli avesse concesso delle ore di relax, l’islandese ieri l’altro ha svolto lavoro personalizzato per velocizzare il processo di recupero. Ieri è tornato da allenarsi in gruppo e nei prossimi giorni aumenterà i carichi di lavoro. Molto probabilmente sarà convocabile per la sfida contro il Como. E le sensazioni in merito sono positive. Lo scrive il Corriere dello Sport.

