Corriere dello Sport: “Gudmundsson spinge per rientrare. Può recuperare per la panchina”

Da capire se la caviglia si sgonfierà e la soglia di dolore del giocatore

Partiamo dalle condizioni di Gudmundsson: difficile capire quale sarà il tempo di recupero per l’infortunio alla caviglia sinistra. Scongiurato il peggio con gli esami strumentali di domenica, adesso le due variabili riguardano il tempo in cui la stessa caviglia si sgonfierà e la soglia del dolore. Potrebbe recuperare in extremis per una panchina, nonostante lo stesso calciatore spinga per un rientro rapido è verosimile che a Como toccherà a qualcun altro occupare la corsia mancina d’attacco. Il grande favorito è Solomon, uno che, sia in nazionale israeliana sia coi club, ha sempre dato il meglio partendo in quella zona di campo. Non a caso il gran gol siglato sabato col Toro è arrivato proprio partendo da lì. Lo riporta il Corriere dello Sport.

