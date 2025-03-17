Corriere dello Sport: "Gudmundsson, settimana da protagonista. L'islandese ha conquistato la Fiorentina"

Momento d'oro per Gudmundsson

Albert Gudmundsson sta vivendo il suo momento d’oro. Con un’altra prestazione da applausi e un gol decisivo contro la Juventus, l’islandese ha definitivamente conquistato la Fiorentina e i suoi tifosi. Un percorso di crescita culminato con la standing ovation del Franchi, davanti a leggende come Batistuta, Toni e Rossi. Nelle ultime tre partite, Gudmundsson ha trovato la rete contro Napoli, Panathinaikos e Juventus, dimostrando di essere sempre più centrale nel progetto di Palladino. Il Franchi gli ha tributato una meritata ovazione quando Palladino lo ha sostituito con Beltran. Con sei gol in Serie A e due in Conference League, Gudmundsson sta diventando un punto di riferimento offensivo per la Fiorentina. Curiosità: la Juventus è la squadra a cui ha segnato più reti in campionato, tre in cinque partite. Lo scrive il Corriere dello Sport.