Corriere dello Sport: “Gudmundsson ha un obiettivo, forzare i tempi e tornare con l’Atalanta”

Si tratta di una stagione maledetta per l'islandese

In queste ultime ore, come in realtà per tutta la stagione, il nome più chiacchierato è stato quello di Albert Gudmundsson. La frattura a carico del passaggio sacro-coccige procuratosi nell'ultima sfida con il Como, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, ha nuovamente bloccato quella continuità che in questa stagione non ha mai avuto. Prelevato dal Genoa con un dolore al polpaccio ancora da smaltire, ha avuto nell'ordine: un infortunio al bicipite femorale, uno alla caviglia e adesso uno all'osso sacro. Nel mezzo ci sono stati, e continuano ad esserci, i problemi legati al processo in Islanda.

Tutta questa serie di motivi potrebbe far capire il perché del sia stata, per ora, una stagiona davvero maledetta per l'islandese. Il giocatore di proprietà del Genoa sarebbe realmente demoralizzato per l'ennesimo infortunio che lo ha colpito e che minaccia di condizionare una stagione già abbastanza problematica. Nonostante questo, vorrebbe recuperare in fretta, lavorando sodo, per tornare in campo quanto prima. Il classe '97 vorrebbe, infatti, forzare i tempi. Il suo obiettivo sarebbe quello di tornare in campo per le partite che impegneranno l'Islanda il 20 e il 23 marzo in Nations League contro il Kosovo.

Se il commissario tecnico lo riterrà fisicamente idoneo, lo convocherà (nonostante le vicende processuali ancora in corso). L'intento del calciatore è di essere al meglio quando rientrerà a Firenze, ovvero per la gara di campionato contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. In questa ultima parte di stagione si deciderà il suo futuro in viola, visto che l'obbligo non è scattato e il diritto di riscatto starebbe far pensando molto i dirigenti della Fiorentina. Adesso spetterà a lui dare il massimo e tornare a disposizione per la parte finale di questa maledetta annata, che lui si augura di chiudere con un trofeo, magari deciso da una sua rete. Lo scrive il Corriere dello Sport.