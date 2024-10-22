Corriere dello Sport: “Gudmundsson ha un edema, gli esami slittano a domani. Kean, legamenti ok”

Gudmundsson ha sentito una fitta dolorosa. Solo domani si saprà l'entità dell'infortunio

C'è grande attesa in casa Fiorentina per conoscere l'entità dell'infortunio di Albert Gudmundsson, che si è fatto male durante la partita contro il Lecce. Ieri erano previsti gli esami, ma sono stati rimandati a mercoledì, probabilmente a causa della presenza di un edema che complica la valutazione immediata. L'infortunio, avvenuto nei primi minuti di gioco, sembra coinvolgere i flessori della coscia destra, costringendolo a lasciare il campo subito dopo una "fitta" dolorosa. La situazione sarà più chiara solo domani, quando verranno stabiliti i tempi di recupero.

Situazione più rassicurante invece per Moise Kean, che ha subito una distorsione alla caviglia sinistra durante lo stesso match, ma senza gravi conseguenze. Non sono stati necessari esami e non ci sono danni ai legamenti. Anche se Kean non sarà disponibile per la trasferta in Svizzera per la Conference League, si sta già lavorando al recupero per la partita di domenica contro la Roma, senza rischiare e monitorando attentamente la sua condizione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nessun-report-della-fiorentina-sullinfortunio-di-gudmundsson-in-serata-fara-gli-esami-mercoledi/273501/