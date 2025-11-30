30 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:01

Corriere dello Sport: “Gudmundsson dalla panchina, Piccoli a supporto di Kean dal 1′. Parisi confermato”

30 Novembre · 09:10

FiorentinaGudmundsson

Gud pronto a subentrare a Piccoli a gara in corso

A meno di sorprese dell’ultimo momento, Paolo Vanoli ripartirà dal 3-5-2 d’ordinanza per affrontare l’Atalanta a Bergamo. Il tecnico viola ha ritrovato Dodo, di nuovo a disposizione dopo essere rientrato in gruppo negli ultimi allenamenti della settimana. Si è rivisto anche Kouame, che ha smaltito il brutto infortunio al ginocchio. Ancora niente da fare per Gosens, la cui convocazione è prevista più per la sfida contro il Sassuolo. Ancora fuori Sabiri e Lamptey. Per il resto la squadra punterà sui titolari. In porta De Gea, mentre davanti a lui Pongracic, Pablo Marí e Ranieri. Panchina per Comuzzo.

Sulla fascia destra spazio a Fortini che sostituirà Dodo, il quale a sua volta spera in uno spezzone di gara. Mezzala destra presumibilmente Mandragora, mentre vertice basso uno tra Fagioli e Nicolussi Caviglia, col primo in vantaggio. Mezzala sinistra Sohm, e sulla corsia confermato Parisi. Il terzino classe 2000 si sta giocando le sue carte approfittando dell’assenza del compagno di reparto Gosens. Con ogni probabilità in attacco sarà Piccoli a supportare l’unica punta Kean. Stavolta Gudmundsson dovrebbe partire dalla panchina per poi, magari, subentrare a partita in corso. Lo riporta il Corriere dello Sport.

