Corriere dello Sport: “Gudmundsson, a novembre il processo. Salterà il Mainz. Entro il 4 dicembre la sentenza”

Si avvicina l’apertura del giudizio di secondo grado per Albert Gudmundsson. L’islandese sarà ascoltato il 5 e il 6 novembre dalla Corte d’Appello di Kopavogui, a poco meno di dieci chilometri da Reykjavik. I fatti, che risalgono all’estate del 2023, sono noti: il giocatore era stato accusato di “cattiva condotta sessuale” da una ragazza, rimasta anonima per motivi di privacy.

La sentenza di primo grado, che lo aveva assolto, era arrivata lo scorso 10 ottobre: secondo i giudici del tribunale di Reykjavik «il giocatore è innocente» e il reato non esiste. Si trattava della seconda volta che il calciatore veniva riconosciuto non colpevole dalla giustizia islandese, dato che inizialmente il caso era stato perfino archiviato. A novembre scorso era stato formalizzato il ricorso da parte della Procura della Repubblica di Reykjavik: dall’inizio delle udienze, la Corte avrà tempo 4 settimane per emettere la sentenza. Attesa dunque entro il 4 dicembre. Gudmundsson si sta riprendendo da un piccolo infortunio alla caviglia accusato il 5 settembre durante Islanda-Azerbaigian, che eli ha fatto saltare la sfida contro il Napoli di sabato. Come detto, a novembre dovrà recarsi di persona a Reykjavik: difficile che possa partecipare alla trasferta di Conference del 6, quando la Fiorentina sarà ospite del Mainz. Lo scrive il Corriere dello Sport.