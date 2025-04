Corriere dello Sport: “Gosens ieri in gruppo, filtra ottimismo per il Milan. Ma Palladino ci va cauto”

Robin Gosens ieri si è allenato in gruppo e questo avvicina molto se non moltissimo il rientro dal primo minuto a San Siro contro il Milan dell’esterno mancino, assente domenica scorsa contro l’Atalanta dopo aver ricevuto una botta al ginocchio nella rifinitura pre nerazzurri, anche se Palladino ci va più cauto e lascia aperta la soluzione Parisi. Ma se il tedesco farà il bis anche oggi facendo tutto quello che faranno i compagni sul campo, dubbi non ce ne saranno più e sul treno, salvo sorprese, ci salirà comunque. Lo scrive il Corriere dello Sport.