Corriere dello Sport: “Goretti è sempre più vicino alla Fiorentina. Pronto un biennale”

Sta per iniziare un’estate calda in casa Fiorentina, a partire dalla riorganizzazione societaria. Verrà ingaggiato un collaboratore tecnico che permetta a Daniele Pradè di strutturare al meglio il lavoro del comparto sportivo: il più vicino è Roberto Goretti, attuale ds della Reggiana per il quale sarebbe pronto un contratto biennale. Dopodiché inizierà il cosiddetto valzer delle panchine. Italiano ha già fatto sapere più o meno velatamente di propendere per la partenza, non prima di aver provato ad alzare quella coppa persa un anno fa contro il West Ham. Il che comporterebbe la qualificazione alla prossima Europa League e quindi l’innesco della clausola che prolungherebbe il suo contratto di un anno ma che non ne garantirebbe, comunque, la permanenza. Lo riporta il Corriere dello Sport.