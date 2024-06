Corriere dello Sport: “Futuro Zaniolo ore decisive. La Fiorentina può accontentare il Galatasaray” 

Ore decisive per scoprire quale sarà la nuova squadra di Nicolò Zaniolo. In forte pressing sul classe 1999 di proprietà del Galatasaray, come sappiamo, ci sono Fiorentina e Atalanta. Entrambe le piazze sarebbero gradite dal giocatore: Bergamo per la Champions e il tecnico Giampiero Gasperini. Firenze per essere subito tra i titolari e tornare a vivere le emozioni del campo con vecchi amici come: Luca Ranieri e l’ormai sempre più vicino Moise Kean.

Gli agenti del giocatore e i club sono in continuo contatto perciò è plausibile aspettarsi una svolta decisiva nelle prossime ore. Le offerte presentate al Galatasaray sono pressoché uguali, ma una piccola differenza vede più gradita quella dei viola. La dirigenza della Fiorentina infatti, ha offerto per l’ex Roma, il prestito oneroso con obbligo di riscatto. I bergamaschi invece, vorrebbero optare per il prestito con diritto di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport.