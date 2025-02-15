Corriere dello Sport: “Futuro Comuzzo? La Fiorentina non lo svende. Lui non ha mai forzato la cessione”

A gennaio per Comuzzo la Fiorentina chiedeva 40 milioni

Durante l'ultima settimana del mercato invernale, il difensore Pietro Comuzzo sembrava vicino al Napoli. La Fiorentina aveva fissato il prezzo a 40 milioni di euro, e il club partenopeo si era avvicinato con un'offerta di 35 milioni. Tuttavia, il presidente viola Rocco Commisso ha rifiutato senza esitazione, bloccando ogni trattativa. Anche il giocatore non ha mai forzato la cessione, sperando anzi che il mercato si chiudesse rapidamente per concentrarsi sulla squadra che lo ha reso grande.

Comuzzo ha dimostrato grande attaccamento alla Fiorentina, rinnovando il contratto fino al 2028 e dichiarando il suo orgoglio nel restare. Il difensore, noto per la sua serietà, ha sottolineato la volontà di migliorarsi giorno dopo giorno senza fissare obiettivi specifici, sebbene il sogno di un trofeo, come la Conference League, resti un traguardo ambito. Il suo atteggiamento riflette maturità e riconoscenza verso il club che lo ha lanciato.

Per il futuro, non è chiaro cosa accadrà in estate, con Napoli e Juventus che monitorano la situazione. La Fiorentina, però, ha già dimostrato di non essere disposta a svendere il proprio talento. Per ora, i viola si godono il giovane difensore, cresciuto nel loro vivaio e determinato a lavorare sodo per costruirsi una carriera di alto livello. Lo scrive il Corriere dello Sport.