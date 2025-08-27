27 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:08

Corriere dello Sport: “Fortini diventa il vice Gosens. Parisi? Il rinnovo poi un prestito”

27 Agosto

27 Agosto 2025

Fortini farà parte della rosa di Pioli

La Fiorentina ha deciso: Niccolò Fortini farà parte della rosa di Stefano Pioli. Ieri pomeriggio, al Viola Park, c’è stato l’incontro chiarificatore con gli agenti del ragazzo che ha deliberato la sua permanenza in veste, però, di vice Gosens. L’ex Juve Stabia giocherà a sinistra e non a destra, prendendo dunque il posto di Fabiano Parisi che a sua volta rinnoverà il contratto di un anno, quindi fino al giugno del 2029. Evidentemente questa mossa permetterà al club di Rocco Commisso di avere più forza in ambito di mercato, visto che il classe 2000 potrebbe doversi trovare una nuova sistemazione entro la fine della sessione estiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.

