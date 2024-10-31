Corriere dello Sport: "Forfait Kean, la Fiorentina spera di averlo in campo per il Torino"

Kean ha accusato il fastidio alla caviglia a Lecce. Palladino spera di averlo già domenica

L’augurio è che il forfait di oggi di Moise Kean sia propedeutico ad una convocazione più sicura per la trasferta di domenica pomeriggio a Torino, quando Palladino avrà bisogno di calciatori già pronti a tornare in campo. Coi granata di Vanoli, infatti, la speranza è che l’attaccante della Fiorentina possa essere in condizioni migliori rispetto a quelle che lo hanno costretto a saltare la partita di oggi col Genoa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/kean-si-trova-a-parigi-e-volato-in-serata-verso-la-francia-non-e-rimasto-a-firenze-dopo-il-forfait/274826/