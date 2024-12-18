Corriere dello Sport: “Folorunsho nel mirino della Fiorentina: sarebbe perfetto per sostituire Bove”

La Fiorentina è a caccia di innesti per gennaio

La Fiorentina vuole rimanere nelle zone alte della classifica, ma per farlo servono innesti dal mercato di gennaio. la dirigenza viola guarda in casa Napoli e, dopo la possibilità dello scambio Biraghi-Spinazzola, adesso nel mirino c'è anche un centrocampista.

La Fiorentina sarebbe interessata a Micheal Folorunsho; centrocampista classe 1998 che, nel Napoli di Conte non sta trovando spazio. La Fiorentina aveva sondato il terreno già in estate con Palladino che ritiene l'ex Verona perfetto per il suo stile di gioco. Oltre alla stima del tecnico c'è anche la necessità di rinforzare un reparto lasciato scoperto da uno dei migliori interpreti di questa prima parte di stagione; Edoardo Bove. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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