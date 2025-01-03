Corriere dello Sport: “Folorunsho-Fiorentina operazione chiusa in prestito con diritto che può diventare obbligo a 9 milioni”

Folorunsho arriverà a Firenze dopo Fiorentina-Napoli

La Fiorentina si prepara ad accogliere un nuovo centrocampista, che arriverà dopo la partita contro il Napoli: Michael Folorunsho. L'operazione con i partenopei si è conclusa con un prestito fino a giugno e diritto di riscatto (che può diventare obbligo) fissato tra 8 e 9 milioni di euro. Michael Folorunso, 26 anni, firmerà un contratto quadriennale fino al 2029. Decisiva è stata la sua volontà di trovare più spazio rispetto a quanto avuto con il Napoli, dove non è riuscito a imporsi con continuità. A Firenze punta a rilanciarsi e riconquistare la Nazionale, dopo essere stato escluso dalle convocazioni per l'Europeo 2024. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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