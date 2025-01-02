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Corriere dello Sport: “Folorunsho-Fiorentina c’è l’accordo totale. Arriverà in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni”

Le visite mediche potrebbero svolgersi ad inizio della prossima settimana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2025 09:52
Corriere dello Sport: “Folorunsho-Fiorentina c’è l’accordo totale. Arriverà in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni” -
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La Fiorentina ha l'accordo totale con Michael Folorunsho. Si aspetta il via libera dal Napoli, aggiungendo che l'ex Verona avrebbe un riscatto possibile a fine stagione pari a 9 milioni di euro. Possibile che le visite mediche si svolgano già a inizio prossima settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-contro-il-napoli-tre-giocatori-in-dubbio-cataldi-rischia-il-forfait-ha-linfluenza/283016/

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