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Corriere dello Sport, flop Eysseric, andrà via. Al suo posto il giovane Castrovilli?

Gaetano Castrovilli, giovane promettente scuola Fiorentina, quest’anno in prestito alla Cremonese, si è fatto notare in questa stagione in Serie B. Il giovane centrocampista pugliese dovrebbe tornare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2018 11:37
Corriere dello Sport, flop Eysseric, andrà via. Al suo posto il giovane Castrovilli? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Gaetano Castrovilli, giovane promettente scuola Fiorentina, quest’anno in prestito alla Cremonese, si è fatto notare in questa stagione in Serie B. Il giovane centrocampista pugliese dovrebbe tornare a Firenze, prendendo il posto di Valentin Eysseric, che, dopo una stagione deludente, dovrebbe essere rimesso sul mercato. Così riporta questa mattina il Corriere dello Sport.

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