Corriere dello Sport, flop Eysseric, andrà via. Al suo posto il giovane Castrovilli?
Gaetano Castrovilli, giovane promettente scuola Fiorentina, quest’anno in prestito alla Cremonese, si è fatto notare in questa stagione in Serie B. Il giovane centrocampista pugliese dovrebbe tornare...
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2018 11:37
Gaetano Castrovilli, giovane promettente scuola Fiorentina, quest’anno in prestito alla Cremonese, si è fatto notare in questa stagione in Serie B. Il giovane centrocampista pugliese dovrebbe tornare a Firenze, prendendo il posto di Valentin Eysseric, che, dopo una stagione deludente, dovrebbe essere rimesso sul mercato. Così riporta questa mattina il Corriere dello Sport.