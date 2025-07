Corriere dello Sport: “Fiorentina su Piccoli. Il Cagliari chiede 30 milioni. Concorrenza Roma”

La Fiorentina continua a seguire con grande interesse Roberto Piccoli, considerandolo un possibile sostituto di Moise Kean nel caso in cui l’attaccante dovesse lasciare Firenze. Nonostante la clausola rescissoria di Kean da 52 milioni, valida fino al 15 luglio, rappresenti una barriera importante, il club viola si prepara a ogni evenienza e vede nel centravanti classe 2000 del Cagliari un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

Il prezzo richiesto per Piccoli è di circa 30 milioni, una cifra impegnativa ma non tale da spaventare la Fiorentina, che è convinta delle sue qualità e pronta a sfidare la concorrenza di altri club, come la Roma. Il progetto viola, arricchito dagli acquisti di Fazzini, Viti e Dzeko, punta a costruire un attacco nuovo e competitivo, in cui Piccoli potrebbe giocare un ruolo importante accanto a giocatori esperti come Dzeko e, possibilmente, Kean. Lo riporta il Corriere dello Sport.