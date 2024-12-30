Corriere dello Sport: "Fiorentina, sabato dialogo per Folorunsho: servono 10 milioni. Si lavora sulla formula"

Prima di Fiorentina-Napoli potrebbe esserci un dialogo

Il Corriere dello Sport esamina la situazione legata a Michael Folorunsho, non convocato da Conte per la partita contro il Venezia, e sempre più lontano dal Napoli, con la possibilità di avvicinarsi alla Fiorentina, che lo sta cercando. La valutazione del centrocampista è di 10 milioni, con la possibilità di un prestito con obbligo o diritto di riscatto. In vista di Fiorentina-Napoli, potrebbe esserci un incontro tra i club per discuterne.

Un'altra operazione possibile è lo scambio Biraghi-Spinazzola, ma solo a titolo definitivo. Infine, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha dichiarato che Martinez Quarta vorrebbe giocare di più e il River Plate ha richiesto informazioni su di lui.

https://www.labaroviola.com/nazione-svela-la-fiorentina-ha-parlato-un-paio-di-volte-con-il-genoa-per-frendrup-ma-costa-20-milioni/282700/