Corriere dello Sport: “Fiorentina quasi Kean-dipendente, oltre Moise l’attacco ha fatto poco. Calo fisiologico”
Tolto Kean, l'attacco della Fiorentina fatica terribilmente
Tolto Moise Kean, l'attacco della Fiorentina fatica terribilmente. La fotografia di questo girone d'andata, dati alla mano, parla quasi di una "Kean-dipendenza" e, in attesa di capire se il mercato porterà qualche alternativa all'ex bianconero, il suo impatto è stato totalizzante per Palladino. 12 gol sui 31 totali (il 42%) portano la sua firma, numeri a cui nessuno delle squadre della parte sinistra della classifica si avvicina. E anche in fatto di expected goals, il solo Kean produce il 43% delle palle gol create dai viola in campionato.
Il dato che si evidenzia però, è che oltre Moise la Fiorentina latita pericolosamente. Quello che è mancato infatti è il "cast di supporto" all'attaccante della Nazionale. I vari Colpani, Sottil, Beltran, Gudmundsson, Ikone, Kouame hanno prodotto solo otto gol in sei (zero per gli ultimi due). E da dicembre in poi, periodo coinciso con una leggera flessione del bomber, la Fiorentina è andata giù in picchiata. Anche in serate difficili (vedi Juventus e Napoli) è stato comunque tra i migliori, ma rispetto ai suoi primi mesi fiorentini è parso meno esplosivo. Un calo normale o appannamento causato dalle tante gare giocate? Per questo forse serve un'alternativa per farlo rifiatare. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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