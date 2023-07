Corriere dello Sport: “Fiorentina non interessata a cedere Jovic, il motivo riguarda il decreto crescita”

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, in casa Fiorentina tiene banco il caso Luka Jovic. L’attaccante gigliato piace molto al Galatasaray che avrebbe pronto un ingaggio da 2,5 milioni, ed i contatti con Ramadani, suo agente, sono costanti. La Fiorentina però non ha interesse a cederlo ora, perché perderebbe i benefici fiscali del decreto crescita ed il 50% dovrebbe darlo al Real.

