Corriere dello Sport: “Fiorentina-Nico un feeling mai scoppiato. L’Atalanta lo vorrebbe come punta”

Oggi l'incontro poi la Fiorentina ascolterà le varie offerte

Nico si trova tra due fuochi: Atalanta e Juventus. Oggi ci sarà l'incontro tra il giocatore e la società de questo si capiranno molte cose sul suo futuro. Poi, la Fiorentina ascolterà le varie offerte.

Il feeling tra Nico Gonzalez e la piazza fiorentina, non è mai scoppiato. E la sua cessione è praticamente cosa certa. L'Atalanta, dopo l'infortunio di Scamacca, sarebbe tornata con più forza sul numero 10 viola visto che Gasp potrebbe far fargli la prima punta. Per quanto riguarda la Juventus, i piani erano quelli di prendere l'argentino per sostituire Chiesa ma per adesso è tutto fermo sul fronte cessione. La Fiorentina apre a una cessione intorno ai 35-40 milioni di euro. Da capire se l'interesse della Juventus sia o meno un'operazione di disturbo. Lo scrive il Corriere dello Sport.