Corriere dello Sport: “Fiorentina in ansia per Kean. Piccoli il ‘Piano B’?”

Firenze e la Fiorentina vivono ore di apprensione per l’infortunio alla caviglia destra di Moise Kean, uscito dolorante nella gara tra Italia ed Estonia subito dopo aver segnato il gol dell’1-O. L’attaccante ha provato a restare in campo ma, resosi conto dell’impossibilità di proseguire, si è seduto a terra chiedendo il cambio e lasciando il campo con il ghiaccio sulla caviglia. Il club viola attende ora il suo rientro per sottoporlo agli esami medici che chiariranno l’entità del problema, mentre l’attenzione si concentra anche sulla prossima sfida di campionato, Milan-Fiorentina.

In questo momento non è possibile fare previsioni né sulla gravità dell’infortunio né sulla sua disponibilità per la partita di domenica.

Pioli, nel frattempo, dovrà iniziare a valutare alternative in attacco: la prima idea porta al giovane Piccoli come possibile punta di riferimento, anche se il tecnico dovrà attendere il ritorno dei vari nazionali per avere un quadro completo. Dzeko e lo stesso Piccoli sono infatti impegnati con le rispettive selezioni, rendendo più complessa la pianificazione tattica dei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.