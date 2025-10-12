12 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Fiorentina in ansia per Kean. Piccoli il ‘Piano B’?”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Fiorentina in ansia per Kean. Piccoli il ‘Piano B’?”

Redazione

12 Ottobre · 09:26

Aggiornamento: 12 Ottobre 2025 · 09:26

TAG:

FiorentinaKeanpiccoli

Condividi:

di

Pioli studia soluzioni se Kean non ci sarà contro il Milan

Firenze e la Fiorentina vivono ore di apprensione per l’infortunio alla caviglia destra di Moise Kean, uscito dolorante nella gara tra Italia ed Estonia subito dopo aver segnato il gol dell’1-O. L’attaccante ha provato a restare in campo ma, resosi conto dell’impossibilità di proseguire, si è seduto a terra chiedendo il cambio e lasciando il campo con il ghiaccio sulla caviglia. Il club viola attende ora il suo rientro per sottoporlo agli esami medici che chiariranno l’entità del problema, mentre l’attenzione si concentra anche sulla prossima sfida di campionato, Milan-Fiorentina.
In questo momento non è possibile fare previsioni né sulla gravità dell’infortunio né sulla sua disponibilità per la partita di domenica.

Pioli, nel frattempo, dovrà iniziare a valutare alternative in attacco: la prima idea porta al giovane Piccoli come possibile punta di riferimento, anche se il tecnico dovrà attendere il ritorno dei vari nazionali per avere un quadro completo. Dzeko e lo stesso Piccoli sono infatti impegnati con le rispettive selezioni, rendendo più complessa la pianificazione tattica dei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio