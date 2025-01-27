Corriere dello Sport: “Fiorentina, idea Buchanan come vice Dodò, l’Inter vuole cederlo in prestito”
L'Inter è a caccia di una squadra per il canadese
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2025 08:37
La Fiorentina cerca rinforzi sugli esterni, ma resta distanza con il Parma per Dennis Man: i ducali chiedono 15 milioni, mentre i viola non vogliono superare gli 8-10 milioni. Intanto, Pradè monitora alternative in Serie A.
Tra queste, Jacopo Fazzini dell'Empoli, trequartista in uscita, e Tajon Buchanan, esterno canadese dell'Inter, che potrebbe ricoprire anche il ruolo di vice-Dodò e che i nerazzurri vogliono cedere in prestito. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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