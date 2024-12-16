Corriere dello Sport: “Fiorentina destabilizzata, solo il Bologna in campo. Nel secondo tempo rossoblù in cattedra”

La Fiorentina ha interrotto la sua striscia di vittorie consecutive

La Fiorentina ha interrotto la sua striscia di 8 vittorie consecutive con una sconfitta per 1-0 contro il Bologna, decisa dal gol di Jens Odgaard al 14' del secondo tempo. La Viola, priva in panchina del tecnico Palladino a causa di un grave lutto, ha dominato nel primo tempo ma è crollata nella ripresa, subendo la pressione e il gioco aggressivo del Bologna, guidato da un brillante Dominguez e da un ispirato Castro. Dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni sprecate da Gudmundsson e Cataldi, il Bologna è salito in cattedra nel secondo tempo. Castro ha orchestrato le azioni decisive, incluso l'assist per il gol di Odgaard.

Nonostante un assalto finale, la Fiorentina non è riuscita a recuperare. Il Bologna, sotto la guida di Italiano, ha replicato la sua tattica vincente vista contro squadre come Juventus e Benfica, soffocando la manovra avversaria e capitalizzando sugli spazi concessi. Una vittoria importante per Italiano contro la sua ex squadra, che consolida il buon momento dei rossoblù. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/dodo-non-ha-accettato-lesultanza-di-italiano-per-la-vittoria-sei-stato-3-anni-con-noi-ci-vuole-rispetto/281004/