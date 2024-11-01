Corriere dello Sport: “Fiorentina, adesso non fare come con Italiano. A gennaio serve un vice Kean”

Kouamé ha qualità per fare l'esterno ma non il centravanti

Alessandro Mita, al Corriere dello Sport, ha commentato la vittoria della Fiorentina: “Kouame è un buon giocatore e ha le qualità per fare l'esterno di attacco, ma non per fare il centravanti (almeno in questo momento). Considerato che non si può ipotizzare che Kean giochi tutte le partite, ci sono solo due strade: 0

Palladino dà seguito a quanto ha detto su Beltran, cioè che possa essere lui il vice Kean (ma viste le esperienze passate c'è comunque del lavoro da fare) o a gennaio sarà necessario un intervento sul mercato. Ricordiamoci della stagione scorsa: Vincenzo Italiano aveva bisogno di un esterno offensivo in più, la Fiorentina iniziò a trattare Gudmundsson senza chiudere il cerchio. L'islandese è arrivato sei mesi dopo, lasciando un po di rammarico per quello che avrebbe potuto dare nella seconda parte della stagione, finale di Conference in testa. Oggi, con la Fiorentina lassù e un futuro che può dischiudere prospettive interessanti, sarebbe un peccato non rimediare all'unica vera mancanza nella rosa viola.”

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