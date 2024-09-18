Corriere dello Sport: “Finalmente Gudmundsson per la Fiorentina! Con la Lazio arriverà la prima convocazione”

Gudmundsson ha lavorato in gruppo, buone notizie

Buone nuove (finalmente!) per Albert Gudmundsson. L'islandese, tornato venerdì sera dall'Islanda dopo l'udienza del processo in patria, ha lavorato regolarmente in gruppo ieri alla ripresa degli allenamenti. Segno che anche i problemi che lo avevano afflitto dal suo arrivo a Firenze stanno diradandosi rapidamente. I tifosi sperano di vederlo in campo domenica contro la Lazio, Palladino... anche.

Per l'ex Genoa arriverà la prima convocazione ufficiale e con i biancocelesti potrebbe anche giocare qualche minuto. Gosens e Mandragora vanno verso la conferma. Stamattina si torna in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-si-allena-in-vista-della-lazio-gudmundsson-in-gruppo-nel-mirino-la-convocazione/268647/