Corriere dello Sport: "Fagioli titolare contro il Lecce? Spunta l'ipotesi di un centrocampo a tre"
Fagioli può tornare dal 1' contro il Lecce venerdì
A cura di Redazione Labaroviola
26 febbraio 2025 11:31
La gara contro il Lecce può essere l’occasione giusta per riproporre Nicolò Fagioli dal primo minuto. Ma affinché possa esprimersi al meglio serve che giochi a centrocampo, al quale lui stesso ha dato la preferenza il giorno della presentazione: "Mi vedo sia in un centrocampo a due che a tre". Proprio la considerazione sul centrocampo a tre può suggerire l’ipotesi di un mutamento tattico venerdì sera. Magari nell'ottica di favorire un impiego più arretrato di Fagioli. Difficile ma non impossibile, visto che riproporlo sulla trequarti comporterebbe il rischio di "limitarlo" in uno scontro come minimo delicato. Lo scrive il Corriere dello Sport.